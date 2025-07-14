FIFPro назвала президента ФИФА человеком, который возомнил себя богом

«То, что было представлено как всемирный праздник футбола, оказалось всего лишь фикцией, созданной ФИФА и продвигаемой ее президентом, без диалога, чуткости и уважения к тем, кто поддерживает игру своим ежедневным трудом. Напыщенная постановка неизбежно напоминает о “хлебе и зрелищах” Рима времен Нерона, развлечении масс, в то время как за кулисами неравенство, нестабильность и незащищенность истинных героев усугубляются», — говорится в заявлении.