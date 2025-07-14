FIFPro назвала президента ФИФА человеком, который возомнил себя богом

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro), критикуя организацию клубного чемпионата мира, назвала президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино человеком, который возомнил себя богом, сообщает The Independent со ссылкой на заявление организации.
В воскресенье в финале клубного чемпионата мира в США английский «Челси» обыграл французский «Пари Сен-Жермен» со счетом 3:0. По ходу турнира футболисты жаловались на жаркую погоду и усталость. Несколько игр были приостановлены из-за неблагоприятных погодных условий. Тренеры заявляли о том, что из-за турнира у футболистов не останется времени на отдых перед новым сезоном, что приведет к травмам впоследствии.
По данным издания, FIFPro не была приглашена на встречу, которую Инфантино провел в субботу перед финалом по ключевым вопросам, касающимся здоровья игроков. Профсоюз раскритиковал Инфантино за попытку заткнуть рты ключевым участникам игры и призвал извлечь уроки из недостатков клубного чемпионата мира в преддверии первенства планеты 2026 года, которое пройдет в США, Канаде и Мексике.
«То, что было представлено как всемирный праздник футбола, оказалось всего лишь фикцией, созданной ФИФА и продвигаемой ее президентом, без диалога, чуткости и уважения к тем, кто поддерживает игру своим ежедневным трудом. Напыщенная постановка неизбежно напоминает о “хлебе и зрелищах” Рима времен Нерона, развлечении масс, в то время как за кулисами неравенство, нестабильность и незащищенность истинных героев усугубляются», — говорится в заявлении.
«Турнир проходил в неприемлемых условиях, матчи проводились в экстремально жаркую погоду, которая представляла угрозу безопасности игроков. Такой подход к организации турниров является односторонним, авторитарным и основан исключительно на логике экономической выгоды, а не на принципах устойчивого развития. Мы не можем продолжать играть со здоровьем игроков ради подпитки маркетинговой машины. Никакое зрелище невозможно, если голоса главных действующих лиц заглушены», — добавили в FIFPro.