Грузинским экс-игроком «Рубина» интересуются «Спортинг» и «Бешикташ»

По данным турецкого издания, «Сент-Этьен», выбывший из Лиги 1, потребует € 20 млн за трансфер 24-летнего грузинского игрока. В минувшем сезоне Давиташвили забил девять голов и отдал восемь результативных передач в 33 матчах чемпионата Франции. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста равняется € 10 млн.