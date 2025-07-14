Экс-полузащитник «Динамо» Шиманьски может перейти в Серию А

Кроме этого, в переходе игрока заинтересованы «Лацио» и «Фиорентина». В прошедшем сезоне 26-летний полузащитник сыграл 51 матч в составе турецкого клуба во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал девять результативных передач. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста равняется € 15 млн.