Мадридский «Реал» объявил о трансфере левого защитника Каррераса из «Бенфики»

Сообщается, что испанец заключил со своим новым клубом контракт до 30 июня 2031 года. Альваро Каррерас является воспитанником мадридского «Реала». Минувшим летом он перебрался в «Бенфику» из английского «Манчестер Юнайтед» за € 6 млн.
Презентация Альваро Каррераса в качестве футболиста мадридского «Реала» состоится во вторник в 13:00 по местному времени. Ранее сообщалось, что сумма трансфера защитника составит € 50 млн.
Узнать больше по теме
ФК «Манчестер Юнайтед»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба
ФК «Манчестер Юнайтед» — рекордсмен по числу побед в национальном чемпионате Англии и один из самых дорогих клубов мира. В команде играли многие легенды футбола, а за почти полтора столетия «красные дьяволы» пережили как взлеты, так и падения. Обо всем этом расскажем в нашей статье.Читать дальше