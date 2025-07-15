«ПСЖ» не умеет проигрывать. «Челси» учится побеждать. Колонка Казанского — про КЧМ

Президент США Дональд Трамп понятия не имеет, кто такой Нони Мадуэке. Но своим жестом на церемонии награждения он как будто позволил себе сарказм. Трамп положил в нагрудный карман пиджака медаль победителя клубного чемпионата мира. Это видел весь мир. Быть может, она полагалась Мадуэке. Англичанин сыграл пять матчей и уехал из Америки готовиться к переходу в другой клуб. Нет человека — нет медали. Суровая действительность церемонии. В этом сюжете очень много символизма первого в истории турнира: млеющий Трамп на награждении «Челси» в хороводе игроков и продажа футболиста основного состава перед играми на вылет.