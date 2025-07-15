«ПСЖ» не умеет проигрывать. «Челси» учится побеждать. Колонка Казанского — про КЧМ

Президент США Дональд Трамп понятия не имеет, кто такой Нони Мадуэке. Но своим жестом на церемонии награждения он как будто позволил себе сарказм. Трамп положил в нагрудный карман пиджака медаль победителя клубного чемпионата мира. Это видел весь мир. Быть может, она полагалась Мадуэке. Англичанин сыграл пять матчей и уехал из Америки готовиться к переходу в другой клуб. Нет человека — нет медали. Суровая действительность церемонии. В этом сюжете очень много символизма первого в истории турнира: млеющий Трамп на награждении «Челси» в хороводе игроков и продажа футболиста основного состава перед играми на вылет.
Летний футбольный турнир в США воспринимается по-разному. Юрген Клопп уверен, что он аукнется всем участникам в своих чемпионатах. Игроки сложно возвращались после чемпионата Европы и Кубка Америки прошлым летом, а в следующем году чемпионат мира. Это лето теперь тоже не вернуть, он знает. Устанут все!
Состав участников американского забега в ширину тоже не без вопросов. Как-то странно не видеть в списке чемпионов главных турниров Европы — «Ливерпуль», «Наполи» и «Барселону». Кстати, «Челси» вписал в турнир триумф Томаса Тухеля в ковидном финале Лиги чемпионов-2021. Из той команды сейчас в синей футболке остался только Рис Джеймс.
Нынешнему «Челси» такая рефлексия не близка. Клубный чемпионат мира — турнир денежный и статусный. Он не часть предсезонной подготовки. Это продолжение сезона. В котором лондонцы выиграли Лигу конференций и попали в Лигу чемпионов.
«Предсезонные» изменения состава по ходу турнира просто условия игры. Мадуэке уехал, Жоау Педру приехал. Это не меняет сути. Призовая сотня миллионов долларов, престиж победы и вкус триумфа — «Челси» знал, на что идет.
«Я сказал своим парням: у меня ощущение, что этот турнир станет таким же важным, а может быть, даже более важным, чем Лига чемпионов», — слова Энцо Марески.
В этот тезис он смог заставить поверить всю команду. Да и как могло быть иначе? Стратегически этот турнир был в долгосрочном планировании.
От него, как выяснилось недавно, зависела судьба… Маурисио Почеттино. После года работы боссы клуба были не уверены в рейтингах успеха второго сезона аргентинца. Увольнять тренера перед американским турниром — риск куда выше, чем зайти в него с уже проверенным спецом. Эта ставка сыграла. Мареска провел пусть и неровный, но успешный год в чемпионате Англии, да еще и с еврокубком в придачу. Команда сложилась. Поездка в Америку была тщательно спланирована.
Мареска не видел смысла просматривать игроков из аренд. Они тренировались в Англии. Кроме Андре Сантоса, который поехал за титулом и точно станет частью состава. Офис «Челси» сделал все возможное, чтобы сделки по новым лицам атаки — Делапу и Жоау Педру — были завершены в срок и оба сыграли. Бумаги подгорели только в сделке с «Боруссией» по Джейми Гиттенсу.
В своей группе «Челси» провел один невнятный матч против «Фламенго» (1:3). Это обернулось… фартовой сеткой. Дорога в финал была с португальским акцентом: «Бенфика», «Палмейрас» и «Флуминенсе». С другой стороны — «ПСЖ» не без горькой иронии рассматривал на бумаге свой вариант: «Интер Майами» имени Месси, «Бавария», «Реал».
Весь путь в финал Мареска был в творческом поиске. В нем он использовал 27 игроков. Больше, чем любой участник чемпионата. В среднем четыре замены в стартовом составе. Несмотря на важность турнира, штрихи предсезонки все-таки пробивались.
Мареска переставлял с фланга на фланг лучшего игрока чемпионата Коула Палмера. Он использовал новую структуру 4−2−2−2 и вернул Риса Джеймса в полузащиту. Роль крайних защитников постоянно менялась, Энцо настраивал игру с классической «девяткой», которая наконец появилась в клубе (Делап). У «Челси» перед стартом чемпионата будет всего два товарищеских матча. Творческая лаборатория к этому времени должна быть закрыта.
Финал против лучшей команды Европы как раз и предполагал такое развитие. Конец поисков и проверка способности лучшим экзаменатором.
За весь американский турнир до финала (шесть игр) «ПСЖ» пропустил только раз. Париж расстроил гол Жезуса из «Ботафого».
В главном матче турнира за 45 минут «Челси» трижды забил Доннарумме (за весь прошлый сезон «ПСЖ» пропускал три мяча за игру только дважды). Это было и сольное выступление Палмера, который вновь показал большую игру в большом матче. Два гола-близнеца и голевая передача на Жоау Педру сделали результат. Это была и большая командная работа.
Казалось, непобедимый «ПСЖ» получал уколы с флангов, пропускал контратаки и делал непростительные кляксы в обороне. Беспомощность парижан вылилась в школьное хамство Жоау Невеша (схватил Кукурелью за волосы) и распущенные руки Луиса Энрике (пощечина Жоау Педру).
Это было некрасиво. «ПСЖ» пока не умеет проигрывать.
А «Челси» привыкает побеждать — глубокий смысл планирования. Молодая команда Марески, побеждая в турнирах разного калибра, знает, что такое вернуться в победную раздевалку. Так и появляется «инстинкт убийцы», так вырабатывается правильный характер большой команды. Призовые — разговор отдельный. Бонус игрокам на отпуск, пусть и краткосрочной, плюс 114 миллионов долларов в клубную кассу. Титул лучшей команды мира, который останется с «Челси» на четыре ближайших года.
Игра стоила свеч.
В июле.
В английской культуре есть такое выражение: «Не считайте цыплят, пока они не вылупились». Аналог в нашем языке очевиден.
«Челси» сделал солидную ставку на большой, но экспериментальный турнир. С Трампом на сцене, перерывом в 24 минуты и концертом Coldplay. Ощущением Супербоула и селебрити на трибунах. Страшной жарой и перелетами.
Сейчас все игроки и тренеры уходят отдыхать — заслужили. В это время остальные команды начинают подготовку к сезону. Старым проверенным сроком и способом. Интенсивные тренировки, поиски в учебном процессе и товарищеские матчи…
Осень уже близко. Цену этой победы нам только предстоит узнать.
Денис Казанский