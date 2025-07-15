Новичок «Реала» Мастантуоно: разговор с Алонсо побудил меня принять решение о переходе

«Я разговаривал с Хаби, и он был очень добр ко мне. Разговор с ним действительно побудил меня принять решение. Он говорил со мной искренне, и я думаю, что это было очень важно для меня. Покинуть “Ривер” нелегко, мы все это знаем, но мне стало немного легче от того, что он позвонил мне так, как позвонил, и поэтому я принял решение», — приводит слова Мастантуоно AS.