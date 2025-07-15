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Новичок «Реала» Мастантуоно: разговор с Алонсо побудил меня принять решение о переходе

Новичок мадридского «Реала» нападающий Франко Мастантуоно сообщил, что разговор с главным тренером «сливочных» Хаби Алонсо повлиял на его решение присоединиться к испанскому клубу.

Источник: Чемпионат.com

Новичок мадридского «Реала» нападающий Франко Мастантуоно сообщил, что разговор с главным тренером «сливочных» Хаби Алонсо повлиял на его решение присоединиться к испанскому клубу.

«Я разговаривал с Хаби, и он был очень добр ко мне. Разговор с ним действительно побудил меня принять решение. Он говорил со мной искренне, и я думаю, что это было очень важно для меня. Покинуть “Ривер” нелегко, мы все это знаем, но мне стало немного легче от того, что он позвонил мне так, как позвонил, и поэтому я принял решение», — приводит слова Мастантуоно AS.

Напомним, 17-летний футболист перешёл в «Реал» за € 63,2 млн, что является самым крупным трансфером в истории аргентинского футбола. Мастантуоно провёл в составе «Ривер Плейт» 64 матча во всех турнирах. На его счету 10 голов и семь результативных передач.