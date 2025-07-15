Нико Уильямс рассказал о причинах продления контракта с «Атлетиком» Бильбао

«На кону очень большие титулы, например, Лига чемпионов. Что может быть лучше, чем сделать это с клубом моей жизни? Я хотел бы продолжать творить историю здесь, на “Сан-Мамесе”, с болельщиками и с семьёй», — приводит слова испанца официальный сайт «Атлетика» Бильбао.