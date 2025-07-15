Мастантуоно: я был в самом большом клубе Америки и перешёл в самый большой клуб мира

«Впервые я общался с мадридским “Реалом”, кажется, год или полтора назад. Дальше разговоров дело не пошло, диалог был очень хорошим, но ни к чему не привёл. Затем я продлил контракт с “Ривером” и провёл в нём весь прошлый год. По правде говоря, если бы вы спросили меня в начале этого года, то моим намерением было играть за “Ривер”, я не имел ничего другого в виду. “Мадрид” заставил меня задуматься и показал, как они привязаны ко мне и как хотят, чтобы я был там. Для меня это была мечта, и, конечно, я увидел в этом личный и очень приятный вызов. Тогда и принял решение, в середине года. Правда в том, что всё свершилось за несколько дней, но это было очень приятно.