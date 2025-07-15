Нико Уильямс — о своём брате: он пример для всех, и особенно — для меня

«Мы оба всегда мечтали об этом моменте. Мой брат — пример для подражания для всех, и особенно — для меня. Я думаю, он лучший человек для капитанской повязки; с нетерпением жду, что он ещё долго будет носить капитанскую повязку», — приводит слова нападающего официальный сайт «Атлетика» из Бильбао.