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Нико Уильямс — о своём брате: он пример для всех, и особенно — для меня

Нападающий «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямс высказался о своём старшем брате и капитане команды Иньяки Уильямсе.

Источник: Чемпионат.com

Нападающий «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямс высказался о своём старшем брате и капитане команды Иньяки Уильямсе. 23-летний игрок сборной Испании стремится брать пример с рекордсмена клуба.

«Мы оба всегда мечтали об этом моменте. Мой брат — пример для подражания для всех, и особенно — для меня. Я думаю, он лучший человек для капитанской повязки; с нетерпением жду, что он ещё долго будет носить капитанскую повязку», — приводит слова нападающего официальный сайт «Атлетика» из Бильбао.

Напомним, Иньяки установил рекордную серию без пропущенных матчей в чемпионате Испании, отыграв подряд 251 встречу с 2016 по 2023 год.