«Надеюсь отплатить им всем тем, что они мне дали». Уильямс — о болельщиках «Атлетика»

«Надеюсь отплатить им всем тем, что они мне дали. Чтобы им это понравилось так же, как и всегда. Это также для них. Я всегда испытывал к ним большую привязанность и очень горжусь своими болельщиками», — приводит слова Уильямса официальный сайт «Атлетика» Бильбао.