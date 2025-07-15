Новичок «Реала» Мастантуоно рассказал о своих целях в клубе

«Слышал, что Эстевао (новичок “Челси”. — Прим. “Чемпионата”) говорил о “Золотом мяче”. Честно говоря, сейчас об этом не думаю. Как я уже говорил, собираюсь адаптироваться к “Реалу”, начать играть и побеждать, а это главное в таком клубе. Хочу многого добиться с “Реалом”. Если вы спросите меня, то моя цель — завоевать как можно больше титулов: бороться за Лигу чемпионов, выиграть Ла Лигу… вот о чём я и думаю. Конечно, прежде всего — адаптироваться и быть там. Честно говоря, не думаю о “Золотом мяче”, — приводит слова Мастантуоно AS.