Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
18:00
Кайрат
:
Олимпия Л
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.37
П2
3.40
Футбол. Лига чемпионов
18:30
Линколн
:
Викингур Л
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Хамрун Спартанс
:
Жальгирис В
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.55
П2
3.36
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Милсами
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
3.07
X
3.45
П2
2.35
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Мальме
:
Иберия 1999
Все коэффициенты
П1
1.24
X
6.90
П2
13.50
Футбол. Лига чемпионов
20:00
РФШ
:
Левадия
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
21:00
Шкендия
:
ТНС
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
21:00
Дифферданж
:
Дрита
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.30
П2
2.95
Футбол. Лига чемпионов
21:30
Интер Э
:
ФКСБ
Все коэффициенты
П1
8.00
X
5.33
П2
1.40
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Брейдаблик
:
Эгнатия
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.64
П2
4.31
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Зриньски
:
Виртус
Все коэффициенты
П1
1.06
X
20.00
П2
50.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Будучност
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
3.84
X
3.65
П2
1.97

Новичок «Реала» Мастантуоно рассказал о своих целях в клубе

Новичок мадридского «Реала» нападающий Франко Мастантуоно рассказал о своих целях в испанском клубе.

Источник: Чемпионат.com

Новичок мадридского «Реала» нападающий Франко Мастантуоно рассказал о своих целях в испанском клубе.

«Слышал, что Эстевао (новичок “Челси”. — Прим. “Чемпионата”) говорил о “Золотом мяче”. Честно говоря, сейчас об этом не думаю. Как я уже говорил, собираюсь адаптироваться к “Реалу”, начать играть и побеждать, а это главное в таком клубе. Хочу многого добиться с “Реалом”. Если вы спросите меня, то моя цель — завоевать как можно больше титулов: бороться за Лигу чемпионов, выиграть Ла Лигу… вот о чём я и думаю. Конечно, прежде всего — адаптироваться и быть там. Честно говоря, не думаю о “Золотом мяче”, — приводит слова Мастантуоно AS.

Напомним, 17-летний футболист перешёл в «Реал» за € 63,2 млн, что является самым крупным трансфером в истории аргентинского футбола. Мастантуоно провёл в составе «Ривер Плейт» 64 матча во всех турнирах. На его счету 10 голов и семь результативных передач.