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В офисе «Боавишты» провели обыск. Руководство клуба подозревается в мошенничестве

Полиция города Порту провела обыски в офисе «Боавишты».

Источник: Чемпионат.com

Полиция города Порту провела обыски в офисе «Боавишты». Прокуратура Португалии расследует экономические преступления, совершенные в период с 2023 по конец 2024 года, которые привели к банкротству клуба бизнесмена Жерара Лопеса. Об этом сообщает RMC Sport.

В ходе разбирательства шести физическим и юридическим лицам были предъявлены обвинения в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов при отягчающих обстоятельствах и мошеннической организации банкротства.

Напомним, что ранее «Боавишта» была отправлена в пятый дивизион из-за невыплаченных долгов. При этом клуб вовремя не подал документ о зачислении во вторую лигу, поэтому получил разрешение играть только на любительском уровне.

Владелец команды Жерар Лопес также является руководителем французского «Бордо», который в 2024 году подал заявление о банкротстве, а затем потерял профессиональный статус.