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«Кайрат» может заменить игрока за 92 миллиона на 17-летнего таланта

Крайний защитник Лев Кургин может покинуть «Кайрат» в текущее трансферное окно, передают Vesti.kz со ссылкой на BorodAbata.kz.

Источник: ФК "Кайрат"

По данным источника, алматинский клуб больше не рассчитывает на 23-летнего фулбека, несмотря на его солидный опыт выступлений за первую команду.

Ранее велись переговоры о трансфере Кургина в российскую «Волгу», однако сделка не состоялась — клубы не сошлись в цене. Игрок по-прежнему остаётся в зоне интересов столичного «Жениса».

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Кургина составляет 150 тысяч евро, что эквивалентно примерно 92,1 миллиона тенге по текущему курсу.

В связи с неопределённостью вокруг будущего Кургина, тренерский штаб «Кайрата» начал присматриваться к молодому воспитаннику клуба — 17-летнему Данияру Ташпулатову. Юный защитник отыграл все 90 минут в недавнем матче КПЛ против «Турана», где алматинцы одержали уверенную победу со счётом 4:0.

На счету Кургина — 50 матчей за основную команду «Кайрата», в которых он отметился семью голевыми передачами. Также он провёл 46 игр за «Кайрат-Москва» и молодёжную команду клуба.