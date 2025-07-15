«Кайрат» может заменить игрока за 92 миллиона на 17-летнего таланта

По данным источника, алматинский клуб больше не рассчитывает на 23-летнего фулбека, несмотря на его солидный опыт выступлений за первую команду.
Ранее велись переговоры о трансфере Кургина в российскую «Волгу», однако сделка не состоялась — клубы не сошлись в цене. Игрок по-прежнему остаётся в зоне интересов столичного «Жениса».
По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Кургина составляет 150 тысяч евро, что эквивалентно примерно 92,1 миллиона тенге по текущему курсу.
В связи с неопределённостью вокруг будущего Кургина, тренерский штаб «Кайрата» начал присматриваться к молодому воспитаннику клуба — 17-летнему Данияру Ташпулатову. Юный защитник отыграл все 90 минут в недавнем матче КПЛ против «Турана», где алматинцы одержали уверенную победу со счётом 4:0.
На счету Кургина — 50 матчей за основную команду «Кайрата», в которых он отметился семью голевыми передачами. Также он провёл 46 игр за «Кайрат-Москва» и молодёжную команду клуба.