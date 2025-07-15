«Кайрат» может заменить игрока за 92 миллиона на 17-летнего таланта

В связи с неопределённостью вокруг будущего Кургина, тренерский штаб «Кайрата» начал присматриваться к молодому воспитаннику клуба — 17-летнему Данияру Ташпулатову. Юный защитник отыграл все 90 минут в недавнем матче КПЛ против «Турана», где алматинцы одержали уверенную победу со счётом 4:0.