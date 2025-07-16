«В этом процессе президент мало на что влияет». Почему Винисиус не продлевается с «Реалом»

Слабый прессинг, недостаточная работа без мяча, пассивная игра при обороне — недостатки, на которые постоянно обращал внимание Алонсо. Возможно, к Винисиусу было бы меньше претензий, выполняй он хорошо свои прямые обязанности. Но давайте посмотрим на статистику. 5 апреля бразилец забил во встрече 30-го тура Примеры с «Валенсией» (1:2). Что было дальше? Шесть матчей без голов в чемпионате Испании (две встречи нападающий пропустил из-за травмы). Один забитый мяч в двух играх четвертьфинала ЛЧ с «Арсеналом», ни одного — в финале Кубка Испании с «Барселоной» (2:3, д.в.) и один — в шести встречах клубного ЧМ. Итог — два гола в 15 матчах за последние 3,5 месяца. Если сюда добавить выступление за сборную Бразилии, то получится три забитых мяча в 17 встречах.