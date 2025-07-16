Беллингем перенес операцию на плече

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем перенес операцию по поводу травмы левого плеча, сообщается на официальном сайте клуба футбольной Ла Лиги.
Операция прошла успешно. В настоящее время Беллингем проходит процесс реабилитации после хирургического вмешательства, после чего приступит к работе над своим возвращением.
Ранее СМИ сообщали о том, что англичанина по-прежнему беспокоит травма плеча, полученная в ноябре 2023 года. Полузащитник может пропустить начало сезона из-за восстановления после операции, которое может занять около 12 недель.
Беллингему 22 года. Он выступает в составе «Реала» с лета 2023 года, его соглашение с мадридским клубом рассчитано до июня 2029-го. В минувшем сезоне англичанин провел за «Реал» 64 матча и забил 16 голов.