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Беллингем перенес операцию на плече

Полузащитник «Реала» Беллингем перенес операцию на травмированном плече.

Источник: Reuters

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем перенес операцию по поводу травмы левого плеча, сообщается на официальном сайте клуба футбольной Ла Лиги.

Операция прошла успешно. В настоящее время Беллингем проходит процесс реабилитации после хирургического вмешательства, после чего приступит к работе над своим возвращением.

Ранее СМИ сообщали о том, что англичанина по-прежнему беспокоит травма плеча, полученная в ноябре 2023 года. Полузащитник может пропустить начало сезона из-за восстановления после операции, которое может занять около 12 недель.

Беллингему 22 года. Он выступает в составе «Реала» с лета 2023 года, его соглашение с мадридским клубом рассчитано до июня 2029-го. В минувшем сезоне англичанин провел за «Реал» 64 матча и забил 16 голов.