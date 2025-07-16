«МЮ» и «Брентфорд» не могут договориться о стоимости трансфера Мбемо — The Guardian

По данным источника, теперь «Брентфорд» повысил сумму почти до £ 70 млн (€ 80,7 млн), однако «МЮ» не намерен платить за футболиста больше £ 65 млн. Из-за изменений в запросах руководство манкунианцев не намерено торопиться со сделкой. Отмечается, что в «Брентфорде» не беспокоятся по этому поводу, так как контракт игрока истекает следующим летом, но у клуба есть опция его продления на год.