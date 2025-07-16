Защитник «Ливерпуля» Конате отклонил предложение о трансфере — Mirror

Защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате отказался от трансфера в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает издание Mirror. Футболист рассчитывает остаться в Европе.
Напомним, контракт француза истекает следующим летом. Мерсисайдцы не достигли с игроком соглашения о продлении трудового договора. На этом фоне появилась информация о возможном переходе защитника в мадридский «Реал». Клуб из столицы Испании сможет вступить в переговоры напрямую с футболистом в январе 2026 года.
26-летний игрок выступает в составе «Ливерпуля» с лета 2021 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, его рыночная стоимость равняется € 60 млн.
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