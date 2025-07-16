«Штутгарт» отклонил предложение «Баварии» по Вольтемаде в размере € 50+5 млн — Агарди

По информации источника, мюнхенский клуб предложил «Штутгарту» € 50 млн и ещё € 5 млн в качестве бонусов. Отмечается, что предложение также включало в себя пункт, согласно которому «швабы» получили бы 10% от суммы при дальнейшей перепродаже игрока, но эти условия не устроили «Штутгарт».