Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Линфилд
1
:
Шелбурн
2
Все коэффициенты
П1
10.00
X
4.50
П2
2.95
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Динамо Мн
0
:
Лудогорец
1
Все коэффициенты
П1
17.00
X
5.50
П2
1.23
Футбол. Лига конференций
17.07
Даугавпилс
:
Влазния
Все коэффициенты
П1
4.22
X
3.85
П2
1.85
Футбол. Лига Европы
17.07
Ильвес
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
7.00
X
5.25
П2
1.42
Футбол. Лига Европы
17.07
Актобе
:
Легия
Все коэффициенты
П1
5.10
X
3.83
П2
1.75
Футбол. Лига конференций
завершен
П 2:4
Ауда
2
:
Ларн
2
П1
X
П2

«Он гораздо больше, чем просто чемпион». Стефано Пиоли — о Криштиану Роналду

Новый главный тренер «Фиорентины» Стефано Пиоли назвал честью работу с нападающим «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Источник: Чемпионат.com

Новый главный тренер «Фиорентины» Стефано Пиоли назвал честью работу с нападающим «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Итальянский специалист ранее тренировал команду из Саудовской Аравии.

«Для меня было честью тренировать его. Он гораздо больше, чем просто чемпион. Вы даже не представляете, что скрывается за его фигурой. У нас с ним был один менеджмент. Он невероятный профессионал, он одержим игрой и голами. Он проживает каждый день так, чтобы быть готовым к следующему матчу. Вот такая целеустремлённость нам нужна», — приводит слова Пиоли Tuttomercatoweb.

Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. В минувшем сезоне на счету Роналду 35 забитых мячей и четыре результативные передачи в 41 матче во всех турнирах.