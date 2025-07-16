Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Линфилд
1
:
Шелбурн
1
Все коэффициенты
П1
3.85
X
2.20
П2
3.25
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Динамо Мн
2
:
Лудогорец
1
Все коэффициенты
П1
1.47
X
3.75
П2
16.20
Футбол. Лига конференций
17.07
Даугавпилс
:
Влазния
Все коэффициенты
П1
4.22
X
3.85
П2
1.85
Футбол. Лига Европы
17.07
Ильвес
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
7.00
X
5.25
П2
1.42
Футбол. Лига Европы
17.07
Актобе
:
Легия
Все коэффициенты
П1
5.10
X
3.83
П2
1.75
Футбол. Лига конференций
завершен
П 2:4
Ауда
2
:
Ларн
2
П1
X
П2

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг может вернуться в «Уотфорд» — talkSPORT

«Уотфорд» изучает возможность возвращения полузащитника Эшли Янга.

Источник: Чемпионат.com

«Уотфорд» изучает возможность возвращения полузащитника Эшли Янга. Об этом сообщает журналист talkSPORT Алекс Крук в социальной сети X.

Футболисту недавно исполнилось 40 лет, этим летом он покинул «Эвертон» в связи с истечением срока действия трудового договора. Игрок на данный момент не планирует завершать карьеру, в «Уотфорде» не сомневаются в его игровых качествах, несмотря на возраст. Последнее слово в вопросе подписания хавбека — за главным тренером «шершней» Пауло Пессолано.

Эшли Янг является воспитанником «Уотфорда», в этом же клубе он выступал на раннем этапе взрослой карьеры. Помимо этого, хавбек известен по матчам за «Астон Виллу», «Манчестер Юнайтед», «Интер» и сборную Англии.

Узнать больше по теме
ФК «Манчестер Юнайтед»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба
ФК «Манчестер Юнайтед» — рекордсмен по числу побед в национальном чемпионате Англии и один из самых дорогих клубов мира. В команде играли многие легенды футбола, а за почти полтора столетия «красные дьяволы» пережили как взлеты, так и падения. Обо всем этом расскажем в нашей статье.
Читать дальше