«Интер» может купить нападающего «Аталанты» Лукмана за € 40 млн — Ди Марцио

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Лукмана составляет € 60 млн.