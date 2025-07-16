Полузащитник «Милана» Лука Модрич рассказал о секрете футбольного долголетия

— Как я всегда говорю, для меня важнее всего любовь к самой игре, к футболу. У меня до сих пор это есть, до сих пор чувствую этот огонь внутри. Это и заставляет меня усердно трудиться, готовить себя к тому, чтобы быть на вершине, быть лучшим, вести здоровый образ жизни в кругу семьи. Что касается самого секрета, то здесь много факторов, но для меня это сильная любовь к футболу, — приводит слова Луки Модрича официальный YouTube-канал «Милана».