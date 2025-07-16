«РБ Лейпциг» объявил о переходе 18-летнего полузащитника из «Црвены Звезды»

Максимович дебютировал на профессиональном уровне в 16 лет. В 17 лет он впервые выступил в Лиге чемпионов, а также в составе национальной команды. Всего на счету игрока 20 матчей в высшем дивизионе Сербии (три гола и пять ассистов), семь матчей в ЛЧ и восемь за сборную.