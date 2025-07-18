Матчи КПЛ обернулись штрафами и дисквалификациями: подробности

ФК «Жетысу» оштрафован на 100 МРП (393 200 тенге) за недисциплинированное поведение команды: в матче с «Женисом» предупреждения получили сразу четыре футболиста и главный тренер. Штраф должен быть оплачен до 15 августа 2025 года.