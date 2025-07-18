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Матчи КПЛ обернулись штрафами и дисквалификациями: подробности

Контрольный, дисциплинарный и этический комитет Казахстанской федерации футбола подвёл итоги 16-го тура чемпионата страны и объявил ряд санкций в отношении клубов и игроков, передают Vesti.kz.

Источник: КФФ

Штрафы для «Жетысу» и «Тобола»

ФК «Жетысу» оштрафован на 100 МРП (393 200 тенге) за недисциплинированное поведение команды: в матче с «Женисом» предупреждения получили сразу четыре футболиста и главный тренер. Штраф должен быть оплачен до 15 августа 2025 года.

ФК «Тобол» оштрафован на 60 МРП (235 920 тенге) за задержку начала матча с «Окжетпесом» на две минуты из-за позднего выхода команды из раздевалки. Срок оплаты штрафа — также до 15 августа.

Дисквалификация и испытательный срок

Игрок «Жениса» Мартинс Жиана получил дисквалификацию на два матча за серьёзное нарушение правил с возможностью сыграть в мяч. Дисквалификация действует с 14 июля 2025 года.

Игрок команды «Женис» Исламбек Куат частично освобождён от исполнения ранее назначенной дисквалификации. При этом на него наложен испытательный срок продолжительностью шесть месяцев, начиная с 15 июля 2025 года.

Замечание «Женису» за организацию матча

ФК «Женис» получил официальное замечание за ненадлежащую организацию матча: недостаточное количество баннеров вокруг поля и нахождение собаки на поле во время встречи с «Жетысу».