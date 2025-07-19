Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
15:30
Акрон
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
2.63
X
3.43
П2
2.85
Футбол. Премьер-лига
18:00
Локомотив
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.03
П2
5.30
Футбол. Премьер-лига
20:30
Спартак
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.00
П2
8.50
Футбол. Премьер-лига
20.07
Пари Нижний Новгород
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
5.99
X
4.52
П2
1.54
Футбол. Премьер-лига
20.07
Зенит
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.80
П2
11.25
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
1
:
Балтика
1
П1
X
П2

Защитник «Боруссии» объяснил, почему бразильские футболисты не хотят играть в Германии

Бразильский защитник дортмундской «Боруссии» Ян Коуто предположил, почему его соотечественники не хотят продолжать футбольную карьеру в Германии.

Источник: Чемпионат.com

Бразильский защитник дортмундской «Боруссии» Ян Коуто предположил, почему его соотечественники не хотят продолжать футбольную карьеру в Германии.

«Я играл четыре года в Испании. Привык к языку и людям. Не ожидал, что переезд в Германию будет настолько другим. Как в личном плане, так и в плане общения с “Боруссией” и людьми, которые отстранились. Вот почему многие бразильцы больше не ездят в Германию. Это непросто, но мне приходится с этим справляться», — приводит слова Коуто BorussiaDortmund.net.br.

Коуто 23 года, он выступает за «Боруссию» с 2024 года. Ранее защитник играл за «Коритибу» из Бразилии, португальскую «Брагу» и испанскую «Жирону».