Защитник «Боруссии» объяснил, почему бразильские футболисты не хотят играть в Германии

«Я играл четыре года в Испании. Привык к языку и людям. Не ожидал, что переезд в Германию будет настолько другим. Как в личном плане, так и в плане общения с “Боруссией” и людьми, которые отстранились. Вот почему многие бразильцы больше не ездят в Германию. Это непросто, но мне приходится с этим справляться», — приводит слова Коуто BorussiaDortmund.net.br.