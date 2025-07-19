Sport.es: «Реал» обдумывает продажу Винисиуса, он проблема для Алонсо, а не решение

Позиции мадридского «Реала» и вингера команды Винисиуса Жуниора относительно продления контракта футболиста далеки друг от друга. Бразилец воспринял приход в клуб нападающего Килиана Мбаппе в качестве угрозы и потребовал сделать его самым высокооплачиваемым футболистом «сливочных», что не понравилось президенту испанского гранда Флорентино Пересу. Об этом сообщает Sport.es.