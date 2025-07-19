«Милан» объявил о переходе 35-летнего вратаря «Фиорентины», Спортьелло покинул клуб

35-летний итальянский голкипер Пьетро Терраччано перешёл в «Милан», сообщается на сайте футбольного клуба.
Соглашение с вратарём рассчитано до 30 июня 2026 года с опцией продления на сезон при соблюдении ряда условий. Терраччано будет выступать под первым номером.
Терраччано выступал за «Ночерину», «Милаццо», «Катанию» и «Эмполи», прежде чем перейти в «Фиорентину». За «фиалок» он провёл 156 матчей.
Также «Милан» объявил об уходе 33-летнего вратаря Марко Спортьелло, он продолжит карьеру в «Аталанте». В активе итальянца 12 матчей за «россонери», пять из которых «на ноль».
В минувшем сезоне Серии А «Милан» занял восьмое место.
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