33-летний Куртуа продлил контракт с «Реалом» до 2027 года — Marca

Куртуа выступает в составе «сливочных» с лета 2018 года. В минувшем сезоне голкипер принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в 17 из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.