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Один из лидеров «Фейеноорда» перейдёт в «Аль-Наср» за € 35+5 млн — Foot Mercato

Саудовский «Аль-Наср» и «Фейеноорд» согласовали переход защитника Давида Ганцко, сообщает Foot Mercato.

Источник: Чемпионат.com

Саудовский «Аль-Наср» и «Фейеноорд» согласовали переход защитника Давида Ганцко, сообщает Foot Mercato.

Футболист сборной Словакии присоединится к «Аль-Насру». Ганцко уже согласовал условия контракта, но ранее его удерживал «Фейеноорд», который требовал за игрока € 40 млн.

По данным источника, «Аль-Наср» и «Фейеноорд» почти достигли соглашения, за Ганцко заплатят € 35 млн, ещё € 5 млн — бонусы. 27-летний футболист подпишет трёхлетний контракт с клубом, за который выступает Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» хочет подписать Ганцко и нападающего «Ливерпуля» Луиса Диаса с целью убедить Роналду остаться в клубе.

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