Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
15:30
Акрон
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
2.63
X
3.43
П2
2.85
Футбол. Премьер-лига
18:00
Локомотив
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.03
П2
5.30
Футбол. Премьер-лига
20:30
Спартак
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.00
П2
8.50
Футбол. Премьер-лига
20.07
Пари Нижний Новгород
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
5.99
X
4.52
П2
1.54
Футбол. Премьер-лига
20.07
Зенит
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.80
П2
11.25
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
1
:
Балтика
1
П1
X
П2

Скира: Чалханоглу интересен «Фенербахче», «Интер» требует € 25−30 млн за трансфер

«Фенербахче» проявляет интерес к 31-летнему полузащитнику «Интера» Хакану Чалханоглу.

Источник: Чемпионат.com

«Фенербахче» проявляет интерес к 31-летнему полузащитнику «Интера» Хакану Чалханоглу. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «нерадзурри» требуют € 25−30 за трансфер турецкого футболиста. Две недели назад итальянский гранд отклонил предложение «Галатасарая», который был готов заплатить около € 10 млн.

В минувшем сезоне Чалханоглу принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Узнать больше по теме
ФК «Интер»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2025 году
Италия — страна, где футбол возведен в ранг культа, а лучшие нападающие становятся иконами для миллионов болельщиков. Матчи национальной сборной и матчи Серии А собирают полные стадионы, а среди самых популярных клубов выделяется ФК «Интер». Фанаты называют команду «нерадзурри», что переводится как «черно-синие».
Читать дальше