Модрич — покинувшему «Реал» Васкесу: ты знаешь, что у тебя есть друг навеки. Люблю

Мне было очень приятно быть твоим товарищем по команде столько лет. Желаю тебе и твоей семье всего наилучшего на этом новом этапе. Ты знаешь, что здесь у тебя есть друг навеки. Я так сильно тебя люблю«, — написал Модрич, опубликовав совместные фото с Васкесом во время игры в “Реале”.