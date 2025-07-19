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The Independent: Полузащитник «Ман Сити» стал главной трансферной целью «Эвертона»

Полузащитник «Манчестер Сити» Джеймс Макэйти возглавляет список трансферных целей «Эвертона», который может потратить до £ 150 млн (€ 174 млн) на новых футболистов нынешним летом.

Источник: Чемпионат.com

Полузащитник «Манчестер Сити» Джеймс Макэйти возглавляет список трансферных целей «Эвертона», который может потратить до £ 150 млн (€ 174 млн) на новых футболистов нынешним летом. Об этом сообщает The Independent.

По информации источника, «ириски» могут столкнуться с конкуренцией в борьбе за 22-летнего хавбека со стороны франкфуртского «Айнтрахта».

В минувшем сезоне Макэйти принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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