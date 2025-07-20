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Дубль Месси помог «Интер Майами» разгромить «Нью-Йорк Ред Буллс»

В США завершилась встреча регулярного чемпионата MLS, в котором «Интер Майами» на выезде разгромил «Нью-Йорк Ред Буллс» со счетом 5:1.

Источник: Getty Images

Дублем в составе гостей отметился Лионель Месси. Также он отдал два результативных паса.

Один мяч занес в свой актив Жорди Альба, а Теласко Сеговия — два.

«Интер» идет на 5-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 41 очко в 21 матче, но он имеет 3 игры в запасе относительно лидера «Филадельфии» (47 баллов).

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