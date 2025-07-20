Месси обошёл Роналду по рекордному количеству голов без учёта пенальти

Месси обошёл по этому показателю нападающего и капитана «Аль-Насра» португальца Криштиану Роналду.
Это произошло сегодня, 20 июля, в матче МЛС, в котором «Интер Майами» на выезде разгромил «Нью-Йорк Ред Буллз» (5:1). Месси записал на свой счёт два гола и результативную передачу. Оба раза аргентинец отличился с игры.
Теперь у 38-летнего форварда 764 гола в карьере без учёта пенальти, а у Роналду — 763. Всего за легендарную карьеру Лионель забил 874 гола (в том числе 110 — с пенальти) в 1114 матчах, Роналду — 938 (175 — с пенальти) в 1281 игре.