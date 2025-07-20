Как же хорош Месси! У легендарного аргентинца 6 дублей в последних 7 матчах МЛС

20 июл 02:30 Нью-Йорк Ред Буллз — Интер 1:5.
38-летний нападающий «Интер Майами» Лионель Месси продолжает штамповать голы в МЛС. В матче против «Нью-Йорк Ред Буллз» (5:1) аргентинец снова оформил дубль — шестой в последних семи встречах в лиге.
Кроме того, форвард обошел Криштиану Роналду по забитым мячам без учета пенальти — 764 против 763. При этом чемпиону мира-2022 потребовалось для такого достижения на 167 игр меньше.
Квартет из «Барселоны»
В матче с «Ред Буллз» Месси сначала отличился при счете 3:1. Он получил классную передачу от Серхио Бускетса, играючи обвел вратаря и покатил в пустые. В эпизоде со вторым голом Лионелю ассистировал еще один экс-партнер по «Барселоне» Луис Суарес: уругваец навесил, аргентинец технично укротил мяч, а затем пульнул в дальний угол.
Ну и без участия еще одного бывшего игрока сине-гранатовых не обошлось: Лео создал голевой момент для Жорди Альбы, выполнив идеальный по траектории разрезающий пас, а тот не промахнулся.
Если смотреть на результаты Месси и его команды в МЛС с конца мая по июль (был перерыв на клубный ЧМ), то для них неудачно сложился поединок лишь с «Цинциннати» (0:3). Во всех остальных шести встречах «Интер Майами» побеждал, а Лео неизменно стрелял дублями: с «Коламбусом» (5:1), с «Нью-Инглендом» (2:1), дважды — «Монреалем» (4:2 и 4:1), «Нэшвиллом» (2:1), а теперь и с «Нью-Йорком».
Реакция Маскерано
Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано после матча заявил, что популярность Месси вышла за рамки футбола.
«Меня не удивляет безумная популярность Лео, ведь я провел с ним 8 лет в “Барселоне” и 15 — в сборной Аргентины. Люди сходят с ума, особенно если он приезжает куда-то впервые. Я видел это в аэропортах, отелях, повсюду. Думаю, это не только из-за спортивного таланта, здесь и восхищение им как спортсменом, и нечто большее, чем футбол. Лео Месси, Майкл Джордан, Рафаэль Надаль — все они вышли за рамки спорта. Здорово, что мы можем видеть это», — приводит слова Маскерано ESPN.
«Интер Майами» занимает пятую строчку Восточной конференции, имея 41 очко после 21 тура.
Обошел Роналду
В текущем сезоне МЛС у Лионеля стало 25 очков по системе «гол + пас» — 18 голов и 7 передач. На фоне подобной результативности неудивительно, что капитан сейчас делит первое место в гонке бомбардиров чемпионата с Сэмом Серриджем из «Нэшвилла» (18 мячей в 24 играх). При этом Месси провел на 6 матчей меньше, и у него нет голов с пенальти (против 5 у английского форварда).
Более того, аргентинец обогнал и нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду по числу голов с игры — у Лео стало 764 таких мяча против 763 у португальца. Всего Месси забил 874 раза (в том числе 110 — с пенальти) в 1114 встречах, Роналду — 938 (175 — с пенальти) в 1281 игре. Так что дуэль ветеранов все еще продолжается.