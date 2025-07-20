Как же хорош Месси! У легендарного аргентинца 6 дублей в последних 7 матчах МЛС

«Меня не удивляет безумная популярность Лео, ведь я провел с ним 8 лет в “Барселоне” и 15 — в сборной Аргентины. Люди сходят с ума, особенно если он приезжает куда-то впервые. Я видел это в аэропортах, отелях, повсюду. Думаю, это не только из-за спортивного таланта, здесь и восхищение им как спортсменом, и нечто большее, чем футбол. Лео Месси, Майкл Джордан, Рафаэль Надаль — все они вышли за рамки спорта. Здорово, что мы можем видеть это», — приводит слова Маскерано ESPN.