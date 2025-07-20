«Атырау» выиграл в КПЛ впервые за четыре с лишним месяца

Встреча в Петропавловске завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол на 18-й минуте забил казахстанский форвард Ян Труфанов.
Для «Атырау», который с восемью очками идет на последнем месте в КПЛ-2025 это вторая победа в чемпионате Казахстана текущего сезона.
Впервые «нефтяники» победили 1 марта, обыграв дома «Елимай». После этого, атыраусцы потерпели 14 поражений и два матча сыграли вничью. Их серия без побед составила 141 день или четыре месяца и 19 дней.
Футбол, Казахстан, 17-й тур
20.07.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
Karasai
Главные тренеры
Виктор Кумыков
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