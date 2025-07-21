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Гол на 93-й минуте решил исход матча клуба Смакова и «Ордабасы»

Шымкентский «Ордабасы» уступил талдыкорганскому «Жетысу» в матче 17-го тура КПЛ-2025, сообщают Vesti.kz.

Источник: ФК "Жетысу"

Встреча в Тылдыкоргане завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Победный гол подопечные Самата Смакова забили на 93-й минуте. Отличился Рафаэль.
Таким образом, «Ордабасы» набрал 23 очка и остался на восьмом месте в турнирной таблице КПЛ.

У «Жетысу» 16 баллов и десятое место в чемпионате Казахстана.

Отметим, что «Ордабасы» стал первым казахстанским клубом, вылетевшим из еврокубков текущего сезона. в первом квалификационном раунде Лиги конференций шымкентцы в двухматчевом противостоянии уступили грузинскому «Торпедо» из Кутаиси (3:4 и 1:1).

Жетысу
1:0
Первый тайм: 0:0
Ордабасы
Футбол, Казахстан, 17-й тур
20.07.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
Zhetysu
Главные тренеры
Дмитрий Огай
Александр Седнев
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