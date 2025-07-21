Гол на 93-й минуте решил исход матча клуба Смакова и «Ордабасы»

Отметим, что «Ордабасы» стал первым казахстанским клубом, вылетевшим из еврокубков текущего сезона. в первом квалификационном раунде Лиги конференций шымкентцы в двухматчевом противостоянии уступили грузинскому «Торпедо» из Кутаиси (3:4 и 1:1).