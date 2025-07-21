«Актобе» и «Тобол» остались без голов в матче КПЛ-2025

Встреча в Актобе завершилась нулевой ничьей.
Примечательно, что в первом тайме «Актобе» забил гол, но взятие ворот в исполнении Льва Скворцова было отменено из-за офсайда Артура Шушеначева.
Таким образом, «Тобол» набрал 35 очков и по-прежнему занимает третье место в таблице КПЛ-2025. У «Актобе» 33 очка и четвертое место.
Футбол, Казахстан, 17-й тур
20.07.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
Tcentralny
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