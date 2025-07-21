Серикжан Мужиков присоединился к новому клубу КПЛ

36-летний игрок присоединился к «Окжетпесу» после ухода из «Елимая». За команду из Семея Мужиков провёл 12 официальных матчей, присоединившись к ней в феврале этого года.
В 2014—2019 годы Мужиков выступал за «Астану», в составе которой шесть раз становился чемпионом КПЛ, дважды — обладателем Суперкубка страны, а также один раз выиграл Кубок Казахстана.
Также в карьере Серикжана был кызылординский «Кайсар», костанайский «Тобол» и талдыкорганский «Жетысу». За сборную Казахстана сыграл 27 матчей и забил два гола.