Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Автоспорт
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Оренбург
0
:
ЦСКА
0
Все коэффициенты
П1
6.00
X
2.25
П2
2.30
Футбол. Первая лига
19:30
Родина
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.50
П2
3.90
Футбол. Лига чемпионов
22.07
КуПС
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.13
П2
3.02
Футбол. Лига чемпионов
22.07
Линколн
:
Црвена Звезда
Все коэффициенты
П1
17.00
X
7.00
П2
1.14
Футбол. Лига чемпионов
22.07
Ноа
:
Ференцварош
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.39
П2
2.21
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
0
:
Рубин
2
П1
X
П2

Серикжан Мужиков присоединился к новому клубу КПЛ

Казахстанский футболист Серикжан Мужиков стал игроком кокшетауского «Окжетпеса», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Источник: ФК "Окжетпес"

36-летний игрок присоединился к «Окжетпесу» после ухода из «Елимая». За команду из Семея Мужиков провёл 12 официальных матчей, присоединившись к ней в феврале этого года.

В 2014—2019 годы Мужиков выступал за «Астану», в составе которой шесть раз становился чемпионом КПЛ, дважды — обладателем Суперкубка страны, а также один раз выиграл Кубок Казахстана.

Также в карьере Серикжана был кызылординский «Кайсар», костанайский «Тобол» и талдыкорганский «Жетысу». За сборную Казахстана сыграл 27 матчей и забил два гола.