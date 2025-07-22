СМИ: «Барселона» перенесет открытие обновленного стадиона «Камп Ноу»

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Испанский футбольный клуб «Барселона» перенесет открытие обновленного стадиона «Камп Ноу» на 2026 год, сообщает издание As.
Ранее команда заявила, что возвращение на арену состоится в рамках товарищеского Кубка Жоана Гампера 10 августа. Ожидалось, что стадион будет открыт частично, так как в некоторых зонах продолжаются строительные работы. Однако позднее турнир был перенесен на стадион имени Йохана Кройфа.
По данным издания, клуб рассматривает возможность возвращения на «Камп Ноу» в январе 2026 года.
Реконструкция домашнего стадиона футбольного клуба «Барселона» началась в июне 2022 года. После этого «сине-гранатовые» проводили домашние матчи на Олимпийском стадионе столицы Каталонии.