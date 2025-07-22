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СМИ: «Барселона» перенесет открытие обновленного стадиона «Камп Ноу»

«Барселона» перенесет открытие обновленного стадиона «Камп Ноу» на 2026 год.

Источник: Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto via Getty Images

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Испанский футбольный клуб «Барселона» перенесет открытие обновленного стадиона «Камп Ноу» на 2026 год, сообщает издание As.

Ранее команда заявила, что возвращение на арену состоится в рамках товарищеского Кубка Жоана Гампера 10 августа. Ожидалось, что стадион будет открыт частично, так как в некоторых зонах продолжаются строительные работы. Однако позднее турнир был перенесен на стадион имени Йохана Кройфа.

По данным издания, клуб рассматривает возможность возвращения на «Камп Ноу» в январе 2026 года.

Реконструкция домашнего стадиона футбольного клуба «Барселона» началась в июне 2022 года. После этого «сине-гранатовые» проводили домашние матчи на Олимпийском стадионе столицы Каталонии.

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