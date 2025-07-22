Победитель ЛЧ в составе «Баварии» Рафинья завершил карьеру в 39 лет

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Бывший футболист мюнхенской «Баварии» бразилец Рафинья объявил о завершении карьеры в возрасте 39 лет, сообщает ESPN Brasil.
Последним клубом Рафиньи была бразильская «Коритиба».
«Я планировал это уже какое-то время, но сегодня официально объявляю о завершении своей карьеры профессионального футболиста. Это особенный момент в моей жизни. Мне повезло, я реализовал себя в своей профессии. У меня прекрасная семья. И сегодня всё подходит к концу. Я осуществил все свои мечты в футболе», — сказал Рафинья, не сумевший сдержать слез.
За свою карьеру Рафинья также выступал за немецкий «Шальке», итальянский «Дженоа», греческий «Олимпиакос», а также бразильские «Фламенго», «Гремио» и «Сан-Паулу». В составе «Баварии» он стал семикратным чемпионом Германии, четырехкратным обладателем Кубка страны, победителем Лиги чемпионов (2013). Вместе с «Фламенго» он выиграл Кубок Либертадорес (2019).