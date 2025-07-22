Победитель ЛЧ в составе «Баварии» Рафинья завершил карьеру в 39 лет

«Я планировал это уже какое-то время, но сегодня официально объявляю о завершении своей карьеры профессионального футболиста. Это особенный момент в моей жизни. Мне повезло, я реализовал себя в своей профессии. У меня прекрасная семья. И сегодня всё подходит к концу. Я осуществил все свои мечты в футболе», — сказал Рафинья, не сумевший сдержать слез.