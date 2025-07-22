Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Автоспорт
Игровые
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
18:00
КуПС
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
2.61
X
3.10
П2
3.05
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Линколн
:
Црвена Звезда
Все коэффициенты
П1
20.00
X
8.80
П2
1.13
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Ноа
:
Ференцварош
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.40
П2
2.15
Футбол. Лига чемпионов
20:00
РФШ
:
Мальме
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Хамрун Спартанс
:
Динамо К
Все коэффициенты
П1
6.88
X
4.95
П2
1.45
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Пафос
:
Маккаби
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.49
П2
3.34
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Копенгаген
:
Дрита
Все коэффициенты
П1
1.11
X
10.75
П2
24.00
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Виктория Пл
:
Серветт Ж
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.50
П2
6.30
Футбол. Лига чемпионов
21:00
Шкендия
:
ФКСБ
Все коэффициенты
П1
4.90
X
3.60
П2
1.79
Футбол. Лига чемпионов
21:15
Слован Бр
:
Зриньски
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.25
П2
6.00
Футбол. Лига чемпионов
21:30
Лех
:
Брейдаблик
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.34
П2
8.50
Футбол. Лига конференций
21:30
Балкани
:
Флориана
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.09
П2
10.00
Футбол. Лига чемпионов
21:45
Риека
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
2.26
X
3.21
П2
3.50
Футбол. Лига чемпионов
21:45
Рейнджерс
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.88
П2
5.10

Томас Мюллер решил не завершать карьеру и перейти в МЛС после ухода из «Баварии»

Немецкий нападающий Томас Мюллер, выступавший за мюнхенскую «Баварию», принял решение продолжить свою профессиональную карьеру после ухода из клуба, в котором провёл 25 лет.

Источник: Чемпионат.com

Немецкий нападающий Томас Мюллер, выступавший за мюнхенскую «Баварию», принял решение продолжить свою профессиональную карьеру после ухода из клуба, в котором провёл 25 лет. Футболист подпишет контракт с командой из американской МЛС. Об этом сообщает Sky Sport Germany.

По информации источника, Мюллер подпишет контракт с новым клубом в ближайшие семь-десять дней. С какой именно командой МЛС Томас заключит соглашение, точно неизвестно, но одним из двух претендентов на немца называется «Лос-Анджелес».

35-летний Мюллер покинул «Баварию» летом 2025 года после окончания клубного чемпионата мира. Всего за мюнхенцев нападающий сыграл 756 матчей во всех турнирах, отметившись 250 голами и 276 голевыми передачами. В составе «Баварии» Мюллер стал обладателем 33 трофеев, в том числе дважды выигрывал Лигу чемпионов. Также немецкий игрок является чемпионом мира 2014 года.

Узнать больше по теме
ФК «Бавария»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба
Самый титулованный клуб ФРГ и одна из популярнейших футбольных команд мира. История ФК «Бавария» полна интересных деталей. Хроники тернистого пути легенд немецкого футбола, их рекорды и достижения, тайны символики, актуальный состав и статистика матчей — в нашей статье.
Читать дальше