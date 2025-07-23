Легенда рока и ярый фанат «Астон Виллы»: умер Оззи Осборн

Печальные новости из Бирмингема: в возрасте 76 лет скончался лидер группы Black Sabbath Оззи Осборн. Он был не только легендарным рокером и крестным отцом хеви-метала, но и большим фанатом «Астон Виллы». Чего никогда не скрывал.
С детства за «Виллу»
Любимый клуб Осборна был предопределен — Оззи родился в английском Бирмингеме, в районе Астон, в паре минут ходьбы от стадиона «Вилла Парк».
Рокер вспоминал, как в детстве «подрабатывал» возле стадиона «Астон Виллы». «Мое прошлое сделало меня таким, какой я есть. Однажды мы с друзьями придумали такую тему: встали у “Вилла Парк” и начали брать с болельщиков по полшиллинга за охрану машины.
В то время тачки не запирали, поэтому мы часто залезали внутрь и дурачились. Потом решили подрабатывать мытьем — один раз помыли машину какому-то чуваку железной щеткой. С нее слезла вся краска — мужик тогда реально охренел«, — рассказывал Осборн в книге “Автобиография без цензуры”.
Оззи не перестал болеть за «Виллу», когда стал старше. Есть даже архивная фотография, на которой молодой рокер позирует в футболке любимого клуба.
Связь с клубом
Разумеется, «Астон Вилла» выказывала уважение знаменитому поклоннику. Перед возвращением клуба в Лигу чемпионов в сезоне-2024/25 Осборн вместе с бас-гитаристом группы Гизером Батлером помог представить новую форму в специальном видеоролике. На фоне играла легендарная композиция Paranoid.
Осенью 2024-го на Хэллоуин «Астон Вилла» выпустила совместную коллаборацию с группой Black Sabbath — на форме разместили стилизованное название коллектива.
В Аdidas выпустили ограниченное количество футболок — всего 200 полевых и 50 вратарских комплектов. Их продавали по 120 фунтов и, само собой, раскупили моментально.
А еще немецкий бренд создал эксклюзивные бутсы для вратаря команды Эми Мартинеса — в духе олдскульного Black Sabbath. Оригинальные Predators переименовали в Preds of Darkness с отсылкой на известное прозвище Осборна — Принц Тьмы.
Была и другая коллаборация — от самого Оззи. Музыкант выпустил коллекцию одежды — футболку, олимпийку и шарф — в цветах любимого клуба.
Линейка была приурочена к прощальному концерту Black Sabbath, который состоялся 5 июля в Бирмингеме. Да-да, на стадионе «Вилла Парк». Ради него группа впервые за 20 лет воссоединилась в классическом составе. Все шоу продолжалось 10 часов, а страдающий от болезни Паркинсона Осборн провел свое получасовое выступление с пятью песнями, сидя на зловещем троне.
Любовь в обратную сторону
Оззи обожал «Астон Виллу», а та отвечала взаимностью. В январе 2025-го в матче последнего тура общего этапа Лиги чемпионов против «Селтика» фанаты «Астон Виллы» показали огромную растяжку с Осборном и надписью Up the Villa (вперед, «Вилла»).
Само собой, клуб уже выразил соболезнования по поводу смерти музыканта.
«Астон Вилла» с грустью узнала, что скончался всемирно известный рок-музыкант и «виллан» Оззи Осборн. Выросший в Астоне, недалеко от «Вилла Парка», Оззи всегда поддерживал особую связь с клубом и сообществом, в котором он родился. Мысли всех в «Астон Вилле» сейчас с его женой Шэрон, его семьей, друзьями и миллионами фанатов по всей планете в это нелегкое время. Покойся с миром, Оззи", — сказано в сообщении клуба.
Артем Белинин