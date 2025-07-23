Легенда рока и ярый фанат «Астон Виллы»: умер Оззи Осборн

«Астон Вилла» с грустью узнала, что скончался всемирно известный рок-музыкант и «виллан» Оззи Осборн. Выросший в Астоне, недалеко от «Вилла Парка», Оззи всегда поддерживал особую связь с клубом и сообществом, в котором он родился. Мысли всех в «Астон Вилле» сейчас с его женой Шэрон, его семьей, друзьями и миллионами фанатов по всей планете в это нелегкое время. Покойся с миром, Оззи", — сказано в сообщении клуба.