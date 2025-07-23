СМИ выяснили, кому в «Реале» решили отдать 10-й номер

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Французский футболист Килиан Мбаппе будет выступать под десятым номером со следующего сезона по решению руководства мадридского «Реала», сообщает L'Equipe.
По информации источника, нападающий не просил о смене номера. Отмечается, что это была инициатива руководства «сливочных», которое рассматривало данный вариант с момента его прихода летом 2024 года. В команде считают, что смена номера повысит выручку с продаж футболок игрока.
В минувшем сезоне Мбаппе выступал под девятым номером, однако под десятым он играет в сборной Франции. Ранее в «Реале» «десятка» принадлежала хорватскому полузащитнику Луке Модричу, который в июле перешел в «Милан».
Мбаппе 26 лет. По итогам минувшего сезона он стал обладателем «Золотой бутсы». Приз вручается лучшему бомбардиру европейских футбольных чемпионатов. В Ла Лиге француз отличился 31 раз.