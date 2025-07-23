Джибриль Сиссе считает, что Уго Экитике заиграет в «Ливерпуле»

«Думаю, он адаптируется к стилю игры “красных”. Учитывая его стиль: нацеленность на ворота, он немного похож на Питера Крауча, он единственный такой игрок в команде. Тренер сможет этим воспользоваться. Возможно, не стоит ожидать, что он будет играть в стартовом составе с самого начала, так как впереди у них есть Мохамед Салах и несколько отличных игроков. Экитике придётся привыкнуть к интенсивности и силе атаки в Англии», — приводит слова Сиссе Foot Mercato со ссылкой на L'Équipe.