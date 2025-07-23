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Джибриль Сиссе считает, что Уго Экитике заиграет в «Ливерпуле»

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Франции Джибриль Сиссе высказался об адаптации нападающего Уго Экитике в Англии.

Источник: Чемпионат.com

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Франции Джибриль Сиссе высказался об адаптации нападающего Уго Экитике в Англии.

«Думаю, он адаптируется к стилю игры “красных”. Учитывая его стиль: нацеленность на ворота, он немного похож на Питера Крауча, он единственный такой игрок в команде. Тренер сможет этим воспользоваться. Возможно, не стоит ожидать, что он будет играть в стартовом составе с самого начала, так как впереди у них есть Мохамед Салах и несколько отличных игроков. Экитике придётся привыкнуть к интенсивности и силе атаки в Англии», — приводит слова Сиссе Foot Mercato со ссылкой на L'Équipe.

Ранее сообщалось, что «Айнтрахт» надеялся продать Экитике за рекордные для клуба € 94,7 млн, однако в итоге немецкий клуб согласился на меньшую сумму. Соглашение между сторонами предусматривает фиксированную выплату в € 79,7 млн плюс ещё € 11,5 млн в виде бонусов, зависящих от командных трофеев и личного взноса французского форварда в её результаты. Вчера, 22 июля, Экитике должен был пройти медосмотр для «Ливерпуля», после чего отправиться с командой в азиатское турне.

В минувшем сезоне 23-летний форвард принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 22 голами и 12 результативными передачами.

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