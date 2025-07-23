«Я был напуган до смерти». Кукурелья — о Трампе на награждении «Челси» на клубном ЧМ

Конечно, мы все стояли и ждали, когда он уйдёт, но он не хотел уходить. Более того, он посмотрел на нас и сказал: «Поднимайте его, я останусь здесь» и так далее. И я подумал: ну кто ему что скажет… Я был напуган до смерти!" — приводит слова Кукурельи журналист Жерар Ромеро в социальной сети X.