«Рома» представила третий комплект формы к новому сезону

Новый третий комплект для сезона-2025/2026 вдохновлён зелёными насаждениями и садами, расположенными по всему городу Рим. Дизайн отражает цвета и атмосферу этих районов, создавая свежий и неповторимый образ в новом сезоне", — написано в заявлении клуба.