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Лоськов назвал причину крупного поражения «ПСЖ» в финале клубного чемпионата мира

Экс-полузащитник и лучший бомбардир в истории «Локомотива», а ныне советник генерального директора железнодорожников по спортивным вопросам Дмитрий Лоськов назвал причину крупного поражения «ПСЖ» в финале клубного чемпионата мира.

Источник: Чемпионат.com

Экс-полузащитник и лучший бомбардир в истории «Локомотива», а ныне советник генерального директора железнодорожников по спортивным вопросам Дмитрий Лоськов назвал причину крупного поражения «ПСЖ» в финале клубного чемпионата мира. В финале турнира парижане с разгромным счётом уступили «Челси» (0:3).

— Удивили «Челси» с «ПСЖ» в финале?

— Это да, удивило. Но даже «ПСЖ» не может отыграть месяц на высоком уровне одним составом. Глядя, как они всех разрывают, я всё думал: когда же у них спад-то произойдёт? Вот на финал он как раз и пришёлся. Не хватило силёнок. Хотя в предыдущих матчах «ПСЖ» на голову всех превосходил, приятно смотреть было.

— База в Баковке до и после реконструкции — большая разница?

— Базу освежили. Тренажёрный зал шикарный построили, вынесли на улицу. Главное, поля сделали, освещение, подогрев. Великолепный газон. Питание, кухня — все условия. Только тренируйся и играй, — рассказал Лоськов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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