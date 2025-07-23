Лоськов назвал причину крупного поражения «ПСЖ» в финале клубного чемпионата мира

— Это да, удивило. Но даже «ПСЖ» не может отыграть месяц на высоком уровне одним составом. Глядя, как они всех разрывают, я всё думал: когда же у них спад-то произойдёт? Вот на финал он как раз и пришёлся. Не хватило силёнок. Хотя в предыдущих матчах «ПСЖ» на голову всех превосходил, приятно смотреть было.