Чалханоглу: всегда говорил, что хочу остаться в «Интере». Я готов начать всё заново

«Я счастлив в “Интере” и всегда говорил, что хочу остаться. Я готов начать всё заново. Я скучал по “Интеру”, моя цель — выигрывать титулы здесь, с этим клубом. Всё решено с Лаутаро, мы счастливы и готовы снова играть вместе», — приводит слова Чалханоглу журналист Фабрицио Романо у себя на странице в соцсети Х.