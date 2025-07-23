Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Автоспорт
Игровые
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
18:30
Зиря
:
Хайдук С
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
19:30
Левадия
:
Иберия 1999
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.30
П2
2.60
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Бранн
:
Зальцбург
Все коэффициенты
П1
3.02
X
3.63
П2
2.30
Футбол. Лига конференций
20:00
Силькеборг
:
КА Акюрейри
Все коэффициенты
П1
1.16
X
9.25
П2
19.00
Футбол. Лига конференций
21:00
ТНС
:
Дифферданж
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
21:00
Олимпия Л
:
Интер Э
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.39
П2
11.25
Футбол. Лига чемпионов
21:45
Шелбурн
:
Карабах
Все коэффициенты
П1
5.50
X
4.08
П2
1.63
Футбол. Лига конференций
22:00
Будучност
:
Милсами
Все коэффициенты
П1
1.79
X
3.90
П2
4.50

Чалханоглу: всегда говорил, что хочу остаться в «Интере». Я готов начать всё заново

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу заявил, что счастлив в миланском клубе и не перейдёт в другую команду.

Источник: Чемпионат.com

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу заявил, что счастлив в миланском клубе и не перейдёт в другую команду. По данным СМИ, этим летом футболистом интересовались турецкие «Галатасарай» и «Фенербахче», игрок был близок к переходу в одну из команд.

«Я счастлив в “Интере” и всегда говорил, что хочу остаться. Я готов начать всё заново. Я скучал по “Интеру”, моя цель — выигрывать титулы здесь, с этим клубом. Всё решено с Лаутаро, мы счастливы и готовы снова играть вместе», — приводит слова Чалханоглу журналист Фабрицио Романо у себя на странице в соцсети Х.

В прошедшем сезоне 31-летний Чалханоглу принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и восемью результативными передачами.

Узнать больше по теме
ФК «Интер»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2025 году
Италия — страна, где футбол возведен в ранг культа, а лучшие нападающие становятся иконами для миллионов болельщиков. Матчи национальной сборной и матчи Серии А собирают полные стадионы, а среди самых популярных клубов выделяется ФК «Интер». Фанаты называют команду «нерадзурри», что переводится как «черно-синие».
Читать дальше