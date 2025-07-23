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«Атлетико» подписал контракт с защитником молодёжной сборной Испании

Защитник молодёжной сборной Испании Марк Пубиль перешёл из «Альмерии» в мадридский «Атлетико».

Источник: Чемпионат.com

Защитник молодёжной сборной Испании Марк Пубиль перешёл из «Альмерии» в мадридский «Атлетико». Об этом сообщил официальный сайт «Атлетико».

«Марк Пубиль теперь является игроком “Атлетико” Мадрид. Правый защитник, перешедший из “Альмерии”, прошёл медицинское обследование и подписал пятилетний контракт с нашим клубом.

22-летний футболист ростом 190 см является правым защитником молодёжной сборной Испании до 21 года, в составе которой он выступал на недавнем чемпионате Европы. Прошлым летом он входил в состав олимпийской сборной Испании под руководством Санти Дении, которая завоевала золото на Олимпийских играх в Париже.

После подписания контракта и знакомства с новым домом Марк Пубиль отправился в Лос-Анджелес-де-Сан-Рафаэль вместе с Джонни Кардосо, чтобы присоединиться к предсезонному тренировочному сбору основной команды. Добро пожаловать, Марк!" — написано в сообщении клуба.