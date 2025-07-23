«Атлетико» подписал контракт с защитником молодёжной сборной Испании

22-летний футболист ростом 190 см является правым защитником молодёжной сборной Испании до 21 года, в составе которой он выступал на недавнем чемпионате Европы. Прошлым летом он входил в состав олимпийской сборной Испании под руководством Санти Дении, которая завоевала золото на Олимпийских играх в Париже.